Plochingen (pol) - Am Freitagabend ist ein Unbekannter in ein Wohngebäude in der Lisztstraße eingebrochen und hat Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Der Einbrecher hebelte in der Zeit zwischen 18.10 Uhr und 21.00 Uhr eine Kellertür auf und gelangte so ins Wohngebäude. Im Erdgeschoss brach er laut Polizei eine Wohnungstür auf und erbeutete diversen Schmuck. Im Obergeschoss hebelte er die Zugangstür einer weiteren Wohnung auf und durchsuchte die gesamten Räumlichkeiten. Bislang konnte nicht geklärt werden, ob Sachen aus dieser Wohnung fehlen. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-330 um Zeugenhinweise.

