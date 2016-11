Kirchheim-Lindorf (pol) - Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 12.30 Uhr, ist in die Räume eines Wohnhauses in der Straße Salzäcker eingebrochen worden. Die Unbekannten hebelten laut Polizei vom Garten aus die Terrassentüre des Doppelhauses auf und gelangten so ins Innere. Anschließend durchstöberten sie die Zimmer im Erd- und Obergeschoss. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt Polizeirevier Kirchheim unter Tel. 07021/501-0 entgegen-

