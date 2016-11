Esslingen (pol) - Ein Unbekannter ist am Freitag um 5.30 Uhr in eine Gaststätte in der Pliensaustraße eingebrochen und läste die Alarmanlage aus. Er hebelte zwei von drei Spielautomaten auf und entnahm die Geldkassetten mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Als er den Tatort gegen 6.15 Uhr verließ, wurde er von einer durch den Alarm geweckten Zeugin entdeckt. Sie sah den Mann in Richtung Kronenhof wegrennen. Er ist laut Polizei etwa 170 cm groß, schlank und war komplett schwarz bekleidet. Der Einbrecher trug einen Kapuzenpulli. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/3990-0 um weitere Zeugenhinwiese.

