Dettingen unter Teck (pol) - Am Samstagabend ist ein unbekannter Täter in eine Wohnung in der Paradiesstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen 19.30 und 20.53 Uhr drang er über ein Fenster in das Gebäude ein. Vermutlich wurde er durch die heimkehrende Wohnungsinhaberin gestört und flüchtete ohne Beute. Polizeibeamte sicherten Spuren in der Wohnung. Das Polizeirevier Kirchheim bittet unter Telefon 07021/5010 um Zeugenhinweise.

