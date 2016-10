Esslingen (pol) - Am Samstagabend sind in Esslingen zwei Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet worden. In der Esslinger Neckarhalde gelangten die Einbrecher laut Polizei kurz vor 20 Uhr gewaltsam über ein Küchenfenster in die Wohnung und durchwühlten etliche Schränke. In Esslingen-Zell wurden zwei dunkel gekleidete Einbrecher gegen 21 Uhr von den heimkehrenden Bewohnern auf frischer Tat entdeckt. Noch vor dem Eintreffen der sofort verständigten Polizei flüchteten die Täter über die Terrasse.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der sich neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber beteiligte, führte nicht zum Auffinden der Flüchtigen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 0711 / 3990-330, Zeugen, die Hinweise auf die Flüchtigen geben können. Zur Höhe des Diebesgutes können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Spurensicherung an beiden Tatorten wurde von spezialisierten Kriminaltechnikern durchgeführt.