Die Polizei berät die Bürger in Bezug auf Einbruchssicherung. dpa

Kirchheim (pol) - Über die Terrassentüre hat sich ein Einbrecher am Dienstag, zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Liststraße verschafft. Im Gebäude suchte er laut Polizei in sämtlichen Räumen im Erd- und Obergeschoss nach Wertsachen und machte sich schließlich mit Bargeld und Schmuck von noch unbekanntem Wert davon. Zur Fluchtwegsicherung hatte der Ganove entsprechende Außentüren auf Balkon und Terrasse geöffnet. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Kriminaltechnik wurde zur Spurensicherung hinzugezogen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Kirchheim unter der Telefonnumer 0702/501-0 entgegen.