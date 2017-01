Altbach (pol) - Die Kriminalpolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-0 einen möglichen Zeugen zu dem Brand am Freitagmorgen in Altbach. Wie bereits berichtet, brannte am Morgen des Feiertags das Gebäude eines Motorradhändlers in der Esslinger Straße. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Mercedes Vito oder eines vergleichbaren Fahrzeugs, der etwa gegen 7.30 Uhr in der Esslinger Straße, kurz nach Ausbruch des Feuers, unterwegs war.

