Wendlingen (pol) - Dank eines aufmerksamen Zeugen ist ein Fahrzeugbrand am Dienstagvormittag auf der B 313 glimpflich und ohne größeren Schaden ausgegangen, so die Polizei. Dem Pkw-Lenker fiel kurz vor elf Uhr ein Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Plochingen auf, an dessen Auflieger der hintere rechte Reifen brannte. Der Autofahrer setzte sich vor den Lkw und bremste ab, so dass dessen 37-jähriger Fahrer an der Autobahn-Anschlussstelle anhalten musste. Der Zeuge machte den Trucker auf das Feuer aufmerksam und verständigte sofort die Feuerwehr. Dem 37-Jährigen gelang es, mit einem Feuerlöscher die Flammen noch vor dem Eintreffen der Wehrmänner zu löschen und ein Ausbreiten zu verhindern. So entstand lediglich ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Mann ausgerückt. Der Brand wurde vermutlich durch eine heiß gelaufene Bremse verursacht.

