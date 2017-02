Wernau (pol) - Ein Schaden in bislang unbekannter Höhe ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Gelände der Realschule in der Adlerstraße angerichtet worden, wie die Polizei heute berichtet. Die Unbekannten beschädigten eine Funkuhr sowie einen Tischkicker, den sie zunächst über den Pausenhof schleiften und anschließend umwarfen. Weiterhin kippten die Täter ein Kunstwerk aus Metall um. Zudem wurden Glasscherben und erhebliche Mengen an Müll auf dem Gelände sowie an der Eingangstür zurückgelassen. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/97240 um sachdienliche Hinweise.

