Reichenbach (pol) - Zu etlichen mutwilligen Sachbeschädigungen, die sich in der Nacht zum Samstag in Reichenbach ereignet haben, sucht der Polizeiposten Reichenbach noch Zeugen. Wie im Laufe des Wochenendes nach und nach angezeigt wurde, hatten unbekannte Vandalen nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 7.30 Uhr, nach derzeitigem Stand an insgesamt zehn Pkw die Außenspiegel abgeschlagen oder abgetreten, den Lack zerkratzt oder den Kühlergrill eingetreten. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Bereich der Ortsmitte und im Wohngebiet Rißhalde in der Weinbergstraße abgestellt. Der bislang registrierte Schaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist oder die sonstige Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07153/95510 zu melden.

