Esslingen (pol) - Eine defekte Gasflasche in einem Wohnwagen hat am Samstagnachmittag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten nahmen Gasgeruch an einem in der Alten Talstraße in Esslingen geparkten Wohnwagen wahr. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften zur Überprüfung vor Ort. Laut Polizei konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Das Gas hatte sich zwischenzeitlich verflüchtigt und stellte keine Gefahr mehr dar. Der Besitzer wurde entsprechend informiert.

Anzeige