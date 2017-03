Filderstadt-Bernhausen (pol) - In eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Johannesstraße ist am Donnerstag in der Zeit zwischen 19 Uhr und 20 Uhr eingebrochen worden. Noch unbekannte Täter kletterten nach Angaben der Polizei an einem Fallrohr hoch auf den Balkon der Wohnung.

Dort hebelten sie während der Abwesenheit der Bewohner ein gekipptes Fenster auf und gelangten so ins Innere. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und nahmen einen nicht verankerten Möbeltresor mit Schmuck von noch unbekanntem Wert mit. Die Beute transportierten sie vermutlich über das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses ab. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei in Filderstadt, Telefon 0711/7091-3, entgegen.