Kirchheim (pol) - Ein noch unbekannter Einbrecher ist im Zeitraum zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Mitternacht in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ulrichstraße eingestiegen, so die Polizei.Der Unbekannte hatte sich nach Aufhebeln einer gekippten Balkontüre Zugang zu den Wohnräumen verschafft. Anschließend betrat er verschiedene Räume, durchsuchte Schränke und Behältnisse und nahm ein Tablet, ein Notebook und eine Fotokamera im Gesamtwert von über 700 Euro mit. An der Balkontür entstand geringer Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

