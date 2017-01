Kirchheim (pol) - Ein bislang unbekannter Täter ist am Mittwoch in eine Wohnung in der Jahnstraße eingebrochen. Zwischen 16.50 Uhr und 18.10 Uhr hebelte der Einbrecher mittels unbekanntem Werkzeugs ein geschlossenes Fenster auf und verschaffte sich somit Zutritt zu den Räumlichkeiten der Wohnung, berichtet die Polizei. Im Inneren wurden mehrere Möbelstücke durchsucht. Über den entstandenen Schaden und das entwendete Diebesgut konnten noch keine abschließenden Erkenntnisse getroffen werden. Bislang wurde das Fehlen eines schwarzen Samsung Galaxy S5 festgestellt.

Kriminaltechniker haben mehrere Spuren am Tatort gesichert.