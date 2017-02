Ostfildern (pol) - Am Montagnachmittag sind die Rettungskräfte zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Achalmstraße gerufen worden, so die Polizei. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein mehrstöckiges Wohngebäude mit ausgebautem Dachstock und insgesamt drei Wohneinheiten. Ein Bewohner hörte um 17.20 Uhr den Alarm eines Rauchmelders, ging nachsehen und bemerkte Rauchschwaden aus der Erdgeschosswohnung ins Treppenhaus ziehen. Der Bewohner handelte geistesgegenwärtig und verständigte die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen hatten sämtliche anwesende Bewohner unverletzt das Haus verlassen. Die Einsatzkräfte betraten die betroffene Wohnung. Es hielten sich dort keine Personen auf. Die Feuerwehr löschte den Zimmerbrand und verhinderte das Übergreifen der Flammen auf die darüber liegenden Geschosse. Der Löscheinsatz war gegen 19 Uhr bereits beendet. Die Wohnung im Erdgeschoss ist momentan nicht bewohnbar, die Bewohner sind privat untergekommen. Möglicherweise hat ein technischer Defekt den Brand ausgelöst. Brandermittler der Polizei sind am Dienstag vor Ort. Durch den Brand entstand ein Schaden von insgesamt etwa 70.000 Euro.

