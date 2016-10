Aichwald (pol) - Ein fahrerloses Wohnmobil ist am Dienstagabend in Aichelberg unterwegs gewesen. Gegen 20 Uhr setzte sich das in der Ortsdurchfahrt geparkte Campingfahrzeug von alleine in Bewegung, berichtet die Polizei. Rückwärts rollte der Camper auf der abschüssigen Schurwaldstraße aus dem Ort hinaus und mehrere hundert Meter in Richtung Beutelsbach. Erst im Verlauf einer scharfen Kurve kollidierte das Wohnmobil mit den Leitplanken, ohne andere Fahrzeuge zu gefährden.

Der Besitzer des Wohnmobils wurde ausfindig gemacht und kümmerte sich um sein abhanden gekommenes Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt.