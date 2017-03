Nürtingen (pol) - Auf dem Weg ins Krankenhaus mit einer verletzten Person an Bord ist ein Rettungswagen am frühen Sonntagmorgen mit einem Reh zusammengestoßen. Das Reh verstarb noch vor Ort. Im Rettungswagen versorgte der 59-jährige Notarzt zum Zeitpunkt der Kollision nach Angaben der Polizei einen Patienten, prallte in der Folge gegen einen Schrank und verletzte sich leicht.

Der sowieso schon behandlungsbedürftige Patient erlitt keine weiteren Verletzungen. Die Front des Rettungswagens wurde beschädigt und es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.