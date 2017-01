Filderstadt (pol) - Am Montagabend ist ein Transporter in Plattenhardt einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, so die Polizei. Eine Polizeistreife stoppte den Ford Transit gegen 20 Uhr in der Justus-Liebig-Straße. Wie sich herausstellte, hatten die Polizisten den richtigen Riecher gehabt.

Der 58 Jahre alte Ford-Fahrer war bereits am Montagvormittag in Böblingen kontrolliert worden. Da der Mann gestohlene Kennzeichen an seinem Ford montiert hatte, wurde er schon am Vormittag wegen Diebstahl von Kennzeichen, Fahren ohne Versicherungsschutz und Urkundenfälschung zur Anzeige gebracht. Bei der abendlichen Kontrolle in Plattenhardt waren erneut gestohlene Kennzeichen an dem Ford angebracht. Auf Entscheidung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der unbelehrbare 58-Jährige vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Anzeige