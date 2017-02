Esslingen (pol) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist an einem weiteren Cabriolet in der Esslinger Innenstadt das Verdeck beschädigt worden. Ein bislang unbekannter Täter schlitzte das Dach des VW Golf Cabrios auf fast der gesamten Länge vom Kofferraum bis zur Windschutzscheibe auf. Das Fahrzeug war in der Olgastraße vor Gebäude 26 in der Zeit von 19.30 Uhr bis kurz vor sieben Uhr geparkt. Der Schaden beträgt rund 3.000 Euro. Hinweise werden unter Tel. 0711/3990-330 entgegengenommen.

Hintergrund

Das Polizeirevier Esslingen musste seit Mitte November des vergangenen Jahres über 50 Fälle mit Sachbeschädigungen an Cabriolets hauptsächlich im Stadtgebiet, aber auch in den einzelnen Stadtteilen aufnehmen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Wachsamkeit. Über den Notruf 110 wird um sofortige Verständigung gebeten, wenn sich jemand in verdächtiger Weise an einem Fahrzeug zu schaffen macht oder wenn sich verdächtige Personen in einem Wohngebiet aufhalten