Reichenbach (pol) - Die Kriminalpolizei Esslingen sucht Zeugen eines Überfalls auf einen Werttransport, der sich am Montagmorgen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ulmer Straße ereignet hat. Kurz vor 9 Uhr wartete der Fahrer des Werttransports, ein neutral weiß lackierter VW T4, auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes. Plötzlich traten nach Angaben der Polizei zwei Männer an den Wagen heran. Während einer den Fahrer bedrohte und zum Öffnen der hinteren Türe zwang, trat der zweite Mann an die Hecktüre und entnahm dort mehrere Geldtaschen. Beide flüchteten danach in einem weißen Kleintransporter, der als Sprinter oder sprinterähnlich beschrieben wird, in Richtung B 10. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bislang negativ.

Beide Räuber werden als männlich beschreiben. Der Erste, der den Fahrer bedrohte, soll mit einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Sweatjacke bekleidet gewesen sein. Vom Zweiten ist noch nichts Näheres bekannt. Da der Einkaufsmarkt zur Tatzeit gut besucht war, hofft die Kriminalpolizei auf weitere Hinweise von Zeugen.

Insbesondere hofft sie auch auf Zeugen, die nähere Angaben zum Fluchtfahrzeug machen können. Ob ein Zusammenhang mit einem weißen Transporter, einem neueren Ford Transit mit dem Kennzeichen NT-KT 601, der am 17. März in Nürtingen gestohlen wurde, besteht, wird derzeit geprüft. Auch wer dazu Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Esslingen zu melden unter der Telefonnummer 0711/3990-0.