Esslingen (pol) - Auf die von außen sichtbar abgelegten Rucksäcke abgesehen hatte es ein Dieb, der am späten Montagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 17.45 Uhr, in der Katharinenstraße zwei PKW gewaltsam öffnete. Der Unbekannte schlug an den Autos die Scheibe ein und entwendete aus einem Fahrzeug einen Rucksack mit Kameras und Objektiven im Wert von rund 3.000 Euro und aus einem anderen einen Wickelrucksack und drei Paar Altschuhe. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Wertsachen, wie Geldbeutel, Handtaschen oder Rucksäcke nicht offen im Fahrzeug liegen zu lassen.

