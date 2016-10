Ostfildern (pol) - Ein geparktes Handwerkerfahrzeug ist von Sonntag auf Montag in Ostfildern von Dieben aufgebrochen worden. Der Mercedes-Benz Lieferwagen war in Scharnhausen auf einem öffentlichen Parkplatz in der Elly-Beinhorn-Straße abgestellt. Die Täter schlugen laut Polizei auf der Beifahrerseite eine Scheibe ein und gelangten so in die Fahrerkabine. Durch ein Fenster gelangten die Diebe in den Laderaum und stahlen hochwertige Maschinen und Geräte. Die gestohlenen Geräte haben einen Wert von etwa 1000 Euro. Mehrere Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Trennschleifer und Sägen befanden sich darunter.

