Wernau (pol) - In einen Nebenraum der Leichenhalle des Bergfriedhofs in der Hochdorfer Straße ist im Verlauf des vergangenen Wochenendes, zwischen Freitagmittag, 11.45 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, eingebrochen worden. Der Täter brach hierbei eine Tür auf und entwendete aus der Werkkammer unter anderem eine Motorsäge, mehrere Laubblasgeräte, Heckenscheren der Marke Stihl sowie ein Kombigerät für Heckenschere und Motorsäge desselben Herstellers. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 700 Euro.

