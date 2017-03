Esslingen (pol) - Am Donnerstagabend ist nach Angabe der Polizei bei einem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Da beide Beteiligten angaben, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein, sucht die Polizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-0 nach Zeugen. Eine 54-Jährige war kurz vor 21 Uhr auf der Mettinger Straße Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. An der Kreuzung Schlachthausstraße stieß die Frau mit einem 35-jährigen Autofahrer zusammen. Der Mann wollte von der Schlachthausstraße nach links in Richtung Mettingen abbiegen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Anzeige