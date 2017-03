Kirchheim/Teck (pol) - Aufgrund unterschiedlicher Angaben zum Hergang eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen um 8.20 Uhr auf der B 297 sucht das Polizeirevier Kirchheim noch Zeugen.

Ein 61-Jähriger war mit seinem Scania-LKW mit Anhänger auf der B 297 in Fahrtrichtung Lenningen/A8 unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 23-Jährige mit ihrem 1er-BMW auf der Lenninger Straße in dieselbe Richtung. Kurz nach der Zusammenführung der beiden Spuren prallten die beiden Fahrzeuge seitlich zusammen, wobei an dem BMW ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro entstand. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Beide Beteiligte gaben an, dass der jeweils andere den Fahrstreifen wechseln wollte und es deshalb zum Unfall kam. Zeugen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich unter 07021/5010 zu melden.