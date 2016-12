Esslingen (pol) - Erst am Donnerstag zur Anzeige gebracht wurde der Raub einer Handtasche am Mittwochabend in der Esslinger Urbanstraße, so die Polizei. Dort war eine 78 Jahre alte Frau gegen 18.40 Uhr zu Fuß unterwegs. Auf Höhe der Stadthalle kam ihr eine männliche Person entgegen. Beim Vorbeigehen riss dieser der Frau plötzlich und unerwartet die Handtasche aus der Hand, sodass sie lediglich noch die beiden Henkel in der Hand hielt. Der Unbekannte flüchtete um die Ecke in Richtung Finanzamt und Innenstadt. In der Tasche befand sich lediglich eine ältere Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag. Vom Täter ist nur bekannt, dass er etwa 170 cm groß, stabil, dunkel gekleidet war und eine Kopfbedeckung trug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0711/39900 entgegen.

