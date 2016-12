Oberesslingen (ES) - Am Donnerstag ist gegen 20.30 Uhr in der Indexstraße eine 43-jährige Frau Opfer eines Handtaschenraubs geworden, so die Polizei. Die Geschädigte ging zu Fuß auf dem Gehweg der Indexstraße entlang in Richtung S-Bahnhaltestelle. Auf Höhe von Gebäude Nr. 7 kam ihr eine männliche Person mit übergezogener Kapuze entgegen. Der Mann ergriff beim Vorbeigehen blitzschnell nach der über der linken Schulter getragenen Handtasche und flüchtete damit in den Hofraum des Gebäudes Plochinger Straße 101, wo er unerkannt entkommen konnte. In der Handtasche, Marke Michael Kors, befanden sich Ausweisdokumente, diverse Bankkarten, Kosmetikartikel und eine Geldbörse mit knapp 300 Euro Bargeld. Vom Täter ist lediglich bekannt, dass er etwa 160-170 cm groß war, eine normale Statur hatte und eine schwarze Regenjacke mit einem weißen Schriftzug auf dem Rücken getragen haben soll. Unter der Regenjacke trug er einen dunklen Kapuzenpullover. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter Tel. 0711/3990-0.

