Esslingen (pol) - Im Laufe des Donnerstags sind bei der Esslinger Polizei zwei weitere Anzeigen wegen aufgeschlitzter Cabrioverdecke angezeigt worden, so die Polizei. Hiervon waren ein BMW Z3 in der Friedensstraße sowie ein Citroen C3 in der parallel verlaufenden Katharinenstraße betroffen. Aus dem Innenraum des BMW wurden eine Hülle mit zehn CDs sowie eine Wollmütze gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das Polizeirevier Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-0 um Zeugenhinweise.

Wie bereits mehrfach berichtet, wurden seit November letzten Jahres knapp 60 Cabrios auf diese Weise beschädigt.

