Ostfildern (pol) - Ein weißer Audi A4 Avant ist laut Polizei am Wochenende aus dem Scharnhauser Park entwendet worden. Das fünf Jahre alte Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen CW - B 4070 stand in der Zeit von Samstagabend, 22 Uhr, bis Sonntagvormittag, 9.40 Uhr, in einem Carport im HAP-Grieshaber-Weg. Der Pkw hat einen Zeitwert von etwa 15.000 Euro. Hinweise werden an den Polizeiposten Ostfildern unter 0711/34169830 erbeten.

