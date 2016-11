Ulm (pol) - Ein 31-jähriger Mann ist am Dienstagabend gegen 21 Uhr vom Grünstreifen unvermittelt auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn nach Stuttgart getreten. Er stellte sich vor einen herannahenden Lkw, der von Aichelberg nach Kirchheim unterwegs war. Der 21-jährige Lkw-Lenker versuchte noch auszuweichen. Der leere Autotransporter erfasste den Mann, der an der Unfallstelle verstarb. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf 5.000 Euro. Der Lkw musste abgeschleppt werden. Die Autobahn in Richtung Stuttgart musste bis 00.15 Uhr gesperrt werden.

