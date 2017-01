Wendlingen (pol) - Ein brennender Weihnachtsbaum hat am Montagabend, gegen 17.45 Uhr, in der Ludwigstraße für Aufregung gesorgt, so die Polizei. Der Baum war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten, was von den Wohnungsinhabern zum Glück rasch bemerkt wurde. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften anrückte, konnten sie den Baum mit einem Pulverlöscher ablöschen. Der Inventarschaden blieb mit geschätzten 1.000 Euro überschaubar. Wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung wurde eine 12-jährige Bewohnerin vorsorglich vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Von den übrigen Hausbewohnern wurde niemand verletzt.

