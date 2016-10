Wernau (pol) - Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwochnachmittag auf der B10 in einen gefährlichen Sekundenschlaf gefallen. Der 53 Jahre alte Trucker kam, wie die Polizei berichtet, aus Richtung Göppingen. Gegen 15 Uhr prallte er am Beginn der Überleitung auf die B 313 in Richtung Nürtingen in die Leitplanken. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr der Fahrer anschließend in Richtung Nürtingen davon. Am Firmensitz in Reutlingen wurde der 53-Jährige von einer Polizeistreife bereits erwartet, denn der Lkw hatte bei dem Unfall nicht nur etliche Fahrzeugteile, sondern auch sein Nummernschild verloren. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

