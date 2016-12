Reichenbach/Fils (pol) - Ein 23-jähriger Gambier ist am Samstagnachmittag nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Olgastraße festgenommen worden. Weil er bei der Tat ein Messer und eine Softairpistole bei sich hatte, ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen den polizeilich bereits bekannten Beschuldigten nicht nur wegen Ladendiebstahls, sondern wegen des Verbrechenstatbestands des Diebstahl mit Waffen.

Wie die Polizei berichtet, hatte der 23-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand am Samstag kurz vor 12.30 Uhr den Supermarkt betreten und eine Flasche Wein gestohlen. Das Personal alarmierte die Polizei, weil der Mann im Markt außerdem mit einem Küchenmesser hantierte und drohte, sich umzubringen. Zu Drohungen gegenüber Angestellten oder Kunden war es nicht gekommen. Die Polizeibeamten trafen den Mann vor dem Markt an.

Er drohte an, sich mit dem Messer das Leben zu nehmen und flüchtete in Richtung Bahnhof. Unterwegs entledigte er sich noch einer geladenen Softairpistole. Am Bahnhof konnte er von der Polizei gestellt werden. Der Aufforderung, das Messer wegzulegen, kam er nicht nach. Der Verdächtige konnte nach dem Einsatz von Pfefferspray überwältigt und vorläufig festgenommen werden. Der 23-Jährige wurde im Laufe des Sonntags dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser nahm den Verdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Untersuchungshaft. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.