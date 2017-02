Esslingen (pol) - Im Seewiesenweg in Berkheim ist am Dienstag ein Unbekannter in ein Zweifamilienhaus eingebrochen, so die Polizei. Die Tat ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Der Unbekannte stemmte die Terrassentür auf, um sich Zutritt ins Gebäude zu verschaffen. Auf seinem Gang durch das Erdgeschoss wurde der Dieb durch die lauten Schreie einer anwesenden Hausbewohnerin vertrieben. Die verängstigte Frau brachte sich in Sicherheit und suchte Zuflucht bei Nachbarn. Als die Polizei hinzugerufen wurde, war der Einbrecher bereits über alle Berge. Gestohlen wurde offenbar nichts.

