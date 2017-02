Neuhausen (pol) - Über die Feuerwehrleitstelle ist am Mittwochabend ein Brand in einem Küchencontainer der Flüchtlingsunterkunft in der Schlossstraße mitgeteilt worden. Gegen 22.40 Uhr rückten die Rettungskräfte nach Angaben der Polizei dorthin aus. Die Feuerwehr löschte den Kleinbrand in dem etwas abseits des Unterkunftszeltes stehenden Wohncontainer.

Ein Küchenbenutzer hatte offenbar seine Brötchen im eingeschalteten Backofen vergessen. Als diese schließlich verkohlten, zogen dichte Rauchschwaden durch den Raum. Bewohner der Unterkunft bemerkten dies und schlugen Alarm. Zwei 24 und 44 Jahre alte Sicherheitsmitarbeiter atmeten bei der Nachschau Rauchgase ein und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst zur ambulanten Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.