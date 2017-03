Nürtingen/Leinfelden-Echterdingen/Denkendorf (pol) - In dieser Woche sind mehrere Anrufe bei älteren Bürgern von falschen Polizeibeamten eingegangen. Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizei-/bzw. Kriminalbeamte aus und fragen die Angerufenen über deren Eigentumsverhältnisse sowie deren Aufbewahrung von Wertgegenständen aus. Zum Schutz bieten die Ganoven laut Polizeiangaben dann an, Bargeld und Schmuck zum Schutz vor Einbrechern abzuholen und sicher aufzubewahren. Sehr oft zeigt die Telefonnummer des Anrufers am Ende 110 an und täuscht so vor, dass er von der Polizei sei.

Anzeige

Am Dienstag dieser Woche fiel eine Seniorin aus Nürtingen auf diese Betrugsmaschine herein und händigte einem bislang unbekannten Täter eine größere Bargeldsumme sowie ihren Schmuck aus. Ein weiterer Anruf ging am Donnerstagabend ebenfalls bei einer Frau aus Nürtingen, sowie im Laufe der vergangenen Tage bei Seniorinnen in Leinfelden-Echterdingen beziehungsweise Denkendorf ein.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: