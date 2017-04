Ostfildern-Scharnhausen (pol) - Vermutlich dieselben Täter sind jetzt zum zweiten Mal in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Räume einer Autowerkstatt in der Elly-Beinhorn-Straße eingebrochen. Nach einem Einbruch in den frühen Morgenstunden des Sonntags, bei dem eine Motorsäge und Getränke mitgenommen wurden, haben die Diebe sich jetzt noch einmal mit weit mehr Waren eingedeckt. Wieder über das gleiche Fenster auf der Gebäuderückseite drangen sie nach Polizeiangaben in der Zeit zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, ins Innere und durchsuchten Spinde und Schränke in den Aufenthaltsräumen. Hier rafften sie Nahrungsmittel und den gesamten Kaffeevorrat zusammen und verbrachten die Waren zu einem in der Werkstatt stehenden Pkw Peugeot CX eines Kunden, der dort zum Kundendienst abgestellt war. Den Laderaum des geschlossenen Kastenwagens füllten sie zusätzlich mit neuwertigen Reifen, zahlreichen Werkzeugen und Werkzeugmaschinen aus der Werkstatt. Nach Entriegeln des Tores fuhren sie mit dem Peugeot, der Schlüssel steckte im Zündschloss, in unbekannte Richtung davon. Der weiße Kastenwagen Peugeot Typ CX mit dem amtlichen Kennzeichen ES-GH 2903 hat einen Zeitwert von etwa 8.000 Euro. Die abtransportierten Waren dürften sich auf noch einmal rund 4.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel. 0711/34169830 entgegen.

Anzeige