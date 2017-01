Leinfelden-Echterdingen (pol) - Wachskerzen haben am Freitag, 6. Januar, gegen 17.45

Uhr den Christbaum in einer Erdgeschosswohnung in Leinfelden-Echterdingen entzündet. Das Feuer entwickelte sich derart schnell, dass sich vier Personen, die sich zum Zeitpunkt des

Brandausbruchs in der Wohnung befanden, zum Teil auf den Balkon flüchten und von dort aus durch die Feuerwehr geborgen werden mussten. Zwei weitere Personen konnten das Haus rechtzeitig über den Eingang verlassen und sich in Sicherheit bringen. Vier Bewohner mussten wegen einer Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

