Leinfelden-Echterdingen (pol) - Zwei Einbrecher sind am Dienstag von einer aufmerksamen Anwohnerin vertrieben worden, so die Polizei. Die Frau hörte gegen 17.30 Uhr verdächtige Geräusche aus Richtung eines Wohnhauses am Ende der Echterdinger Straße. Als die Zeugin nachschaute, erkannte sie dort zwei Männer im Garten stehen. Einer der beiden Männer machte sich gerade mit einem Werkzeug an einem Fenster zu schaffen. Die couragierte Frau sprach die beiden Männer an, worauf diese überstürzt die Flucht antraten.

Sie kletterten über einen Zaun und flohen über die angrenzenden Wiesen und Felder in Richtung Rosensteinstraße. Die alarmierte Polizei fahndete ohne Erfolg nach den Tatverdächtigen. Zur Unterstützung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. An dem Fenster entstand geringer Schaden.