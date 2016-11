Kirchheim/Teck - Ein 35-jähriger Golf-Lenker aus Nürtingen befuhr am Freitagabend gegen 20:25 Uhr die B 297 von Nürtingen in Richtung Kirchheim. An der Einmündung zur K 1204 bog er zu schnell nach links in Richtung Kirchheim-Linddorf ab, worauf sein Pkw VW-Golf nach rechts von der Straße abkam und einen überhöhten Bordstein überfuhr. Infolgedessen schanzte der Golf über die abfallende Böschung und schlug einige Meter weiter in einer Wiese ein, wo er schlussendlich schwer beschädigt zum Liegen kam. Der Nürtinger sowie dessen 24-jährige Beifahrerin waren angegurtet und wurden dabei nur leicht verletzt. Laut Polizei verbrachte sie der Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser. Der Golf musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

