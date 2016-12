Kernen-Rommelshausen (pol) - Am fruehen Mittwochmorgen ist gegen 4.15 Uhr ein Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb in einem Gewerbegebiet an der Strasße "Auf der Höhe" ausgebrochen, so die Polizei. Im bzw. auf dem Firmengebäude befindet sich auch eine Wohnung, in der sich zwei männliche Personen befanden. Eine Person wurde nach bisherigem Kenntnisstand schwer, die andere eher leicht verletzt. Die Feuerwehren aus Kernen sowie Fellbach befinden sich derzeit (Stand 7.30 Uhr) noch mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Ebenso befand sich der Rettungsdienst zur Versorgung der Verletzten vor Ort. Die Löscharbeiten dauern aktuell an. Ein teilweises Übergreifen der Flammen auf zwei Nachbargebaeude konnte trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr aber nicht verhindert werden. Zur Brandursache können noch keine Aussagen getaetigt werden. Mehrere Polizeibesatzungen befinden sich vor Ort. Die Straße Auf der Höhe sowie die Max-Eyth-Straße mussten für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandbekämpfung findet von mehreren Seiten statt. Teilweise muss die Wasserversorgung über die Bahnstrecke erfolgen. Erste vorsichtige Schätzungen lassen einen Millionenschaden befürchten.

Aufgrund einer vorangegangenen Streckensperrung zwischen Endersbach und Waiblingen infolge eines Brandes in Gleisnähe kommt es auf den Linien R2 sowie S2 weiterhin zu Verspätungen und Ausfällen. Der Busnotverkehr zwischen Grunbach und Waiblingen sowie Endersbach und Waiblingen ist weiter im Einsatz.

(Stand: 8:30 )