Nürtingen (pol) - Weil er der Vorrag missachtet hat, verursachte ein 24-Jähriger am Samstagmittag gegen 13.30 Uhr einen Verkehrsunfall. Der 24-Jähriger befuhr mit seinem BMW die Schulze-Delitsch-Straße in Nürtingen und bog laut Polizei nach links in die Eichendorffstraße ein. Hierbei missachtete der 24-Jährige BMW-Fahrer den Vorrang eines entgegenkommenden BMW eines ebenfalls 24-Jährigen und verursachte dadurch einen Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

