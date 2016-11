Nürtingen (pol) - Zu einer Kollision zwischen zwei Pkw ist es am Freitagvormittag in Nürtingen an der Kreuzung Breiter Weg/Achalmstraße gekommen. Gegen 10.25 Uhr fuhr ein 25-jähriger BMW-Lenker den Breiten Weg in Richtung Waldfriedhof und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden Opel-Lenkers. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten beim BMW-Lenker deutliche Alkoholbeeinflussung fest, woraufhin eine Blutprobe veranlasst wurde. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde an Ort und Stelle in Verwahrung genommen. Glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt, der Opel Meriva musste aufgrund seiner starken Beschädigungen jedoch abgeschleppt werden.

