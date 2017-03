Frickenhausen (pol) - Weil sie den Verkehr auf der vorfahrtsberechtigten L 1250 übersehen hat, hat eine 27-jährige Frickenhäuserin am Freitagmorgen, gegen 8 Uhr, einen Verkehrsunfall verursacht.

Die 27-Jährige war laut Polizei mit ihrem Seat Leon auf der Friedhofstraße unterwegs. An der Einmündung zur L 1250 wollte sie diese über die Stopp-Stelle hinweg in Richtung Teckstraße überqueren. Dabei übersah sie einen von links kommenden und bevorrechtigten Seat Leon. Dessen 49-jährige Fahrerin hatte keine Möglichkeit mehr rechtzeitig zu reagieren, sodass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenkrachten. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die nicht angegurtete 49-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant versorgt. Am Seat der Unfallverursacherin entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Der Schaden an dem zweiten Seat wird auf 8.000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden.