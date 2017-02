Reichenbach (pol) - Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 13.30 Uhr an der Kreuzung Wilhelmstraße und Blumenstraße ereignet hat. Eine 21-Jährige war laut Polizei mit ihrem Suzuki Swift auf der Wilhelmstraße in Richtung Brühlhalle unterwegs. An der Kreuzung zur Blumenstraße hielt sie zunächst an. Beim Anfahren übersah sie jedoch einen von rechts auf der vorfahrtsberechtigten Blumenstraße heranfahrenden Citroen C3. Dessen 57-jährige Fahrerin hatte keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig zu reagieren, sodass beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenprallten. Die Fahrerin des Citroen und ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Nach einer Untersuchung durch die hinzugezogene Besatzung eines Rettungswagens konnten aber beide nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.