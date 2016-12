Filderstadt (pol) - Am Samstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, hat sich an der Kreuzung Johannesstraße/Rudolfstraße in Filderstadt-Bernhausen ein Verkehrsunfall ereignet. Zu dem Unfall kam es, als ein 27-jähriger Smart-Fahrer die Johannesstraße in Richtung Mühlenstraße befuhr. An der Kreuzung mit der Rudolfstraße missachtete er laut Polizei jedoch die Vorfahrt der von rechts kommenden 34-jährigen Mercedesfahrerin aus Filderstadt. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wobei ein Schaden von etwa 4000 Euro entstand.

