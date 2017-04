Filderstadt (pol) - Aus Unachtsamkeit ist es am Dienstagnachmittag im Ortsteil Plattenhardt an der Einmündung Holzwiesenstraße in die Schillerstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen. Ein 50 Jahre alter Fahrer eines Fiat 500 bog laut der Polizei gegen 17.15 Uhr von der Holzwiesenstraße nach links in die Schillerstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 25-jährigen Ford-Fahrers. Bei der anschließenden Kollision im Einmündungsbereich wurde der Ford-Focus-Fahrer leicht verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Schaden entstand in Höhe von etwa 5.500 Euro.

