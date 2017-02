Kirchheim (pol) - Nichtbeachten der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montagabend bei Kirchheim gewesen, so die Polizei. Ein 61-jähriger Audi-Fahrer bog kurz nach 20 Uhr von der Abfahrt der Umgehungsstraße der B 297 kommend nach links auf die Jesinger Straße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem KIA eines 19-Jährigen, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Der 27 Jahre alte Beifahrer im KIA zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Weiterhin war der Pkw nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 16.000 Euro geschätzt. Vermutlich war die Ampel zum Unfallzeitpunkt nicht mehr in Betrieb. Dementsprechende Ermittlungen dauern an.

