Esslingen (pol) - Ein Schaden in Höhe von zirka 7.000 Euro ist am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall entstanden, so die Polizei. Eine 18-Jährige befuhr kurz nach sechs Uhr mit ihrem Opel Astra die Georg-Deuschle-Straße. An der Kreuzung mit der Hirschlandstraße übersah die Fahranfängerin den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Renault Clio einer 20-Jährigen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Anzeige