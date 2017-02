Leinfelden-Echterdingen (pol) - Laut Polizei ist das Nichtbeachten der Vorfahrtsregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnertagmittag, kurz vor 13 Uhr, in Echterdingen gewesen. Ein 64-Jähriger war mit seinem VW Transporter auf der Christophstraße unterwegs. An der Kreuzung mit der Gartenstraße übersah er den von rechts kommenden VW Passat einer 27-Jährigen. Der Pkw der Frau prallte frontal gegen die rechte Seite des Kleinlasters. Die Kollision war so heftig, dass die schwangere Fahrerin mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt

